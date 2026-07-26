Стало известно об отступлении ВСУ на невыгодные позиции в Харьковской области

Потеряв контроль над Захаровкой в Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать на невыгодные позиции. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

24 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.

Стало известно, что украинские военные отходят в юго-восточном направлении в район Василевки, где они оказываются в крайне невыгодном положении, лишившись естественных рубежей.

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Марочко уточнил, что на этом участке проходит береговая линия реки Плотва, и на достаточно широком пространстве в низине закрепиться ВСУ будет очень сложно. В свою очередь российские военные взяли под контроль высоты, чтобы контролировать довольно обширные участки местности.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.