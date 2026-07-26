Запад может пойти на усиление эскалации на Украине. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Русские сейчас видят все большую эскалацию со стороны НАТО, все более прямое участие НАТО в конфликте. Кроме того, через несколько месяцев вы увидите, как украинская армия начнет испытывать на поле боя еще более серьезные трудности», — высказался он.

По словам Дизена, в какой-то момент государства Североатлантического альянса «начнут паниковать» и предпримут попытку замедлить наступление Вооруженных сил (ВС) России. А затем они могут сделать «что-нибудь глупое», например, еще сильнее пойти на эскалацию. Профессор добавил, что западные лидеры ведут свои страны к прямому конфликту.

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Ранее Дизен заявил, что Запад все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с РФ. По его словам, российская сторона внимательно следит за действиями западных стран, направленных против ее безопасности.