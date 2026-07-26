ВС РФ ударили «Геранями» по судам в порту Николаева и в Черном море

Вооруженные силы России успешно ударили по украинским судам в порту Николаева и акватории Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав кадры ударов в своем Telegram-канале.

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По данным ведомства, 25 июля расчеты реактивных беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по быстроходному десантному катеру, а также трем сухогрузам и одному балкеру, которые, как утверждается, использовались для перевозки военных грузов в интересах ВСУ.

В министерстве отметили, что опубликованные кадры демонстрируют результаты высокоточных ударов, а все заявленные цели были поражены.

Минобороны РФ сообщили, что силы РФ в ночь на 25 июля продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины. Были поражены сухогруз с грузом для ВСУ в порту «Николаев», объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и погрузки горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом в порту «Измаил».

Кроме того, российские войска нанесли удары по ряду логистических центров Украины, объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

Ранее британский военный аналитик заявил, что украинские чиновники впали в отчаяние из-за ударов ВС РФ по портовым объектам Одессы.