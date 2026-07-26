По Киеву нанесли массированный ракетный удар

В Киеве прозвучали взрывы, нанесен массированный ракетный удар. Об этом 26 июля пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Сообщается о залпе С-400 и "Искандеров"», — уточняется в публикации.

О массированном ракетном обстреле по украинской столице и Киевской области также пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее стало известно об ударе России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).