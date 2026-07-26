Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазам Кирилловки на Запорожье является частью плана Запада по легализации убийств мирных людей. Об этом заявил представитель общественной организации «Всемирный русский народный собор» Александр Патаман. Об этом пишет ТАСС.

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Он напомнил об обстрелах рынка в Токмаке, а также больниц и школьных автобусов.

«Это продолжение реализации плана западных союзников Киева по снижению "порога бесчеловечности" в обществе в ходе ведения военных действий в мире», — указал эксперт.

На Запорожье призвали наказать всех участников атаки ВСУ на Кирилловку

По мнению специалиста, западные партнеры Киева действуют идентично в других частях света.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке в ночь на 25 июля.