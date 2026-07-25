Появилось видео погони Су-35С за украинским дроном-камикадзе

Истребитель Су-35С ВКС России перехватил украинский дрон-камикадзе FP-1 в небе над Ленинградской областью. Видео погони опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В ночь на 24 июля операторы ВСУ запустили дроны-камикадзе FP-1 в сторону Петербурга и Ленинградской области. Истребитель Су-35С ВКС России поднялся в воздух с тем, чтобы перехватить беспилотники.

На кадрах российский военный самолет пролетает рядом с дроном. Ролик быстро заканчивается, за кадром слышны восторженные крики очевидцев.

По словам комментаторов, истребитель мог сбить БПЛА в этот момент, но не посчитал возможным это сделать — в этом случае обломки дрона упали бы на населенный пункт.

Дальнейшая судьба этого конкретного беспилотника осталась неизвестной. С высокой долей вероятности, летчик сбил его в незаселенной местности.