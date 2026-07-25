Новый главком ВСУ Михаил Драпатый продолжает линию своего предшественника — наносит удары по гражданским объектам.

Об этом RT заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В этой должности на руках Драпатого, как командира, как главнокомандующего, оказалась уже кровь этих детей, которые были сегодня ночью убиты в Кирилловке», — подчеркнул он.

Киев нанёс удар по турбазе в Запорожской области. По последним данным, погибли 12 человек, 19 пострадали.

СК возбудил уголовное дело о теракте.