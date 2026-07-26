Вооруженные силы России ударили по морской инфраструктуре и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, российские военные продолжают наносить удары по портам и логистическим маршрутам противника. Так, во время очередной операции с применением ударных беспилотных летательных аппаратов в акватории Днепро-Бугского лимана были поражены два судна типа балкер.

— Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа «балкер», осуществлявшие доставку военных грузов, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Между тем британские аналитики заявили, что армия России планомерно приближается к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы крайне бурно отреагировал на взятие Вооруженными силами России Константиновки. О том, что российские военные заняли город, стало известно 3 июля.