ВС РФ уничтожили украинский десантный катер

ВС России в течение дня поразили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами ряд судов, доставлявших военные грузы в порты «Черноморск» и «Одесса». Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

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В результате ударов в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») были поражены сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины.

Кроме того, российские военные атаковали «балкер», три сухогруза, десантный катер CV-90 ВМС Украины.

Ранее в ведомстве сообщили, что в период с 18 по 24 июля было поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе 16 типа «сухогруз», 10 типа «балкер» и 1 типа контейнеровоз.

Также ВС РФ ударили ракетами и дронами по площадкам, на которых производились дроны различных типов.