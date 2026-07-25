Во Львове отменили выставку оборонных технологий

Организаторы отменили крупную выставку оборонных технологий, которая должна была состояться во Львове в конце августа. Об этом сообщает издание "Страна".

Решение об отмене оборонного технологического форума IRON DEMO 2026 принято после удара по полигону в Киевской области.

24 июля Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, используемые для нанесения ударов по российским гражданским объектам, и где собрались представители ВСУ и силовых ведомств.

В результате удара, по данным украинской стороны, погибли 10, ранены 100 человек. В генпрокуратуре Украины заявили, что организатор выставки проводил ее без согласования с военными и гражданскими властями, в настоящий момент мужчина находится под стражей.