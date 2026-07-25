В Госдуме назвали способы нейтрализации украинских дронов

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить логистику ВСУ и дроновые заводы ЕС, чтобы прекратить атаки киевского режима. Депутата цитирует NEWS.ru.

Журавлев отметил, что вопрос необходимо решать кардинально, иначе «террористы будут убивать наших детей». Он предложил уничтожить все логистические маршруты снабжения Киева оружием.

«Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много — надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты. Нам надо присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки — европейским заводам, которые эти беспилотники производят», — сказал депутат.

По его словам, это законная цель, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян.

Депутат добавил, что центры, где учат операторов БПЛА, также должны стать мишенью для ВС РФ.

Ранее стало известно, что от удара ВСУ по туристической базе в Запорожской области погибли 11 мирных жителей, среди них четверо несовершеннолетних.