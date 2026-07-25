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В Госдуме назвали способы нейтрализации украинских дронов

Майк Габриелян

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить логистику ВСУ и дроновые заводы ЕС, чтобы прекратить атаки киевского режима. Депутата цитирует NEWS.ru.

В Госдуме назвали способы нейтрализации украинских дронов
© РИА Новости

Журавлев отметил, что вопрос необходимо решать кардинально, иначе «террористы будут убивать наших детей». Он предложил уничтожить все логистические маршруты снабжения Киева оружием.

«Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много — надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты. Нам надо присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки — европейским заводам, которые эти беспилотники производят», — сказал депутат.

По его словам, это законная цель, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян.

Депутат добавил, что центры, где учат операторов БПЛА, также должны стать мишенью для ВС РФ.

Ранее стало известно, что от удара ВСУ по туристической базе в Запорожской области погибли 11 мирных жителей, среди них четверо несовершеннолетних.