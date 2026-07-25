В Днепропетровской области взорвался склад боеприпасов

Рядом с поселком Куриловка в Днепропетровской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, опубликовав кадры с места инцидента.

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На кадрах видно, что снаряды, находившиеся на складе, разлетались в стороны и падали на частные дома. По информации местных жителей, склад находился рядом с домами, что вызвало разрушение многих жилых зданий.

По словам жительницы Куриловки, украинские военнослужащие приехали на место происшествия, чтобы собрать неразорвавшиеся боеприпасы. Она отметила, что помощь пострадавшим жителям не предоставляют.

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Официальные заявления по этому взрыву пока отсутствуют.

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