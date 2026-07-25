WP: Сокрушительный удар ВС РФ по военной выставке привел Киев в ярость

Удар ВС РФ баллистическими ракетами по военной выставке, проходившей в Киевской области, привел власти страны в ярость. Таким образом озаглавлен материал Washington Post.

В материале говорится, что сокрушительный удар российских военных по выставке спровоцировал скандал на Украине, где сразу же посыпались обвинения в неуместности таких мероприятий на фоне постоянных ракетных залпов ВС РФ.

"В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой", - отмечается в статье.

"Всем тысячу раз говорили, что в условиях такого конфликта, с таким противником, проводить какие-либо выставки вооружений решительно невозможно", - приводит WP слова Зеленского.

Российские военные нанесли удар по военной выставке в Бучанском районе Киевской области накануне днем. Как сообщили в Минобороны, на ней презентовали иностранные и украинские "перспективные" БПЛА, которые ВСУ используют для ударов по гражданским объектам в России.

Под удар, по данным ведомства, попали представители командования Сил беспилотных систем ВСУ, а также украинских спецслужб и производителей дронов. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате удара погибли десять и получили ранения сто человек.

Однако украинская журналистка Юлия Кириенко раскритиковала официальные данные о погибших. По ее словам, в Капитановке погибли не десять человек, "это только те тела, которые удалось собрать".