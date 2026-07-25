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В Белгородской области с начала года сбили более 20 тысяч дронов ВСУ

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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с начала 2026 года силы ПВО сбили 20,7 тыс. беспилотников ВСУ. Он назвал происходящее целенаправленной террористической кампанией против мирного населения.

В Белгородской области с начала года сбили более 20 тысяч дронов ВСУ
© РИА Новости
«С начала 2026 года наши защитники сбили 20 794 беспилотника. Из них только с 13 мая по сегодняшний день — 11 014 сбитых БПЛА», — написал он в MAX.

Он поблагодарил военных, мобильные огневые группы и отряды перехватчиков за защиту жителей, но признал, что с ростом числа атак не все цели удаётся сбивать.

Шуваев также отметил работу МЧС, медиков и служб по ликвидации последствий.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.

Украинские оккупанты нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Белгороде. Пострадали три человека.