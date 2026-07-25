В Белгородской области с начала года сбили более 20 тысяч дронов ВСУ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с начала 2026 года силы ПВО сбили 20,7 тыс. беспилотников ВСУ. Он назвал происходящее целенаправленной террористической кампанией против мирного населения.

«С начала 2026 года наши защитники сбили 20 794 беспилотника. Из них только с 13 мая по сегодняшний день — 11 014 сбитых БПЛА», — написал он в MAX.

Он поблагодарил военных, мобильные огневые группы и отряды перехватчиков за защиту жителей, но признал, что с ростом числа атак не все цели удаётся сбивать.

Шуваев также отметил работу МЧС, медиков и служб по ликвидации последствий.

Ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области.

Украинские оккупанты нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Белгороде. Пострадали три человека.