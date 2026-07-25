Вооруженные формирования киевского режима убили 8 человек, нанеся удар по туристическим базам в Запорожской области. Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, пишет NEWS.ru.

Колесник отметил, что ВСУ не первый раз бьют по мирным туристическим базам, пытаясь запугать и разбалансировать Россию.

По его словам, террористическое правительство Украины не останавливается ни перед чем, но такая тактика не дает результата. Россия была и остается цельным и сильным государством, а наши цели в зоне СВО планомерно выполняются.

В ближайшее время киевский режим получит удары возмездия, уверен депутат.

«Отвечать надо. Наши удары возмездия настигают их даже в данный момент, и это только начало. Дальше будут еще более мощные удары за наших убитых граждан», — заявил Колесник.

В ночь на 25 июля формирования киевского режима ударили по базам отдыха в Кирилловке. Погибли восемь человек, в их числе двое детей.