Ракетную опасность объявили в Московской области

Опасность ракетной атаки днем в субботу, 25 июля, объявили на территории Московской области. РСЧС призвала граждан соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

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Специалисты ведомства предупредили, что в Подмосковье могут быть проблемы с работой мобильного интернета.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении службы в МАКС.

Кроме того, в этот же день украинский беспилотник упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, произошло возгорание.

Днем ранее пожар произошел в административном здании логистического центра в тверском поселке Элеватор после удара дронов Вооруженных сил Украины. Никто не пострадал.