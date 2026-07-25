Россия в ближайшей перспективе способна нанести удары с тем, чтобы испытать НАТО на прочность, заявил в беседе с журналистами Le Figaro главком ВС Швеции Микаэль Классон.

Москва следит за обстановкой в Европе, ее тревожит то, что европейцы наращивают военный потенциал, отметил военный. По его мнению, Россия не станет дожидаться, пока страны Европы модернизируют площадки и пополнят арсеналы, а нанесет предварительный удар.

«Ключевой вопрос, который я себе задаю: зачем России чего-то ждать? Через пять или десять лет Европа действительно станет сильнее. Поэтому мой ответ — они не станут ждать», — подчеркнул Классон.

В России назвали главное противоядие войны с НАТО

По его данным, Россия сохранила и даже нарастила военный потенциал — выпускает боеприпасы, имеет значительный флот, большое количество самолетов.

Москва, предположил генерал, может пойти на риск, возможно даже очень высокий, и провести операцию под чужим флагом против Польши или одной из стран Прибалтики.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних 80 лет СССР, а затем Россия стремились сглаживать противоречия, не идти на эскалацию, находить компромиссы, идти на уступки, в том числе, геополитические.

Так, после Второй Мировой войны СССР не препятствовал тому, чтобы США и Британия фактически взяли под контроль Испанию, Италию, Японию и ряд других стран, разместили в них военные базы; в 1989-91 годах мирно «отпустил» ГДР, Венгрию, Польшу, Чехословакию, Югославию.

СССР также распался без лишней эскалации — Россия не мешала республикам выходить из состава Союза.

На протяжении десятилетий, отмечают аналитики, Москва просила только о том, чтобы бывшие республики ОВД и СССР соблюдали нейтралитет, учитывали интересы России в сфере безопасности, вели разумную внешнюю политику.

В 2022 году, в связи с ростом рисков для населения страны, угрозой ядерной войны, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркивают эксперты.