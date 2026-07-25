Министерство обороны Великобритании объявило о принятии на вооружение разведывательных беспилотных летательных аппаратов AR5, которые ранее прошли боевую апробацию в составе Вооружённых сил Украины.

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Это решение знаменует собой очередной этап модернизации армейской разведывательной авиации: новые дроны придут на смену устаревающим Watchkeeper, состоящим на вооружении британской армии с 2014 года.

Поставки AR5 начнутся до конца текущего года. Первоначальный контракт предусматривает передачу шести аппаратов, однако в перспективе, к 2029 году, парк британских войск может пополниться двадцатью четырьмя такими машинами.

Производство беспилотников развернут на новом предприятии португальской компании Tekever, которое в ближайшее время откроется в городе Суиндон на юго-западе Англии. Общая стоимость сделки оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов.

Недавно стало известно, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи проявляет больший интерес к разработке ядерного оружия, чем его покойный отец.