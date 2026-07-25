В Кирилловке девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после атаки ВСУ

Девочку подросткового возраста госпитализировали в тяжелом состоянии после атаки ВСУ по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области.

Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь", - написала детский омбудсмен в Telegram-канале.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ в ночь на субботу ударили по базам отдыха в Кирилловке. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое - дети. Есть погибшие - восемь человек, в их числе двое детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.