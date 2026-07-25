Украинский флот впервые получил право управлять силами НАТО

Военно-морские силы (ВМС) Украины получили право управлять силами НАТО после оценки по стандартам организации. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В пресс-релизе говорится, что штаб противоминных действий первого дивизиона противоминных кораблей украинского флота прошел оценивание второго уровня по стандартам Североатлантического альянса (NEL-2) и получил статус Mission Capable («Полностью способен к выполнению миссии»).

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В сообщении говорится, что отныне Украина имеет подтвержденное НАТО право командовать и управлять подчиненными многонациональными силами, осуществлять контакты на уровне до постоянной противоминной группы альянса включительно, а также выполнять весь комплекс задач противоминной борьбы на море.

Оценка проводилась в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2026, которые прошли в Великобритании с 13 по 24 июля 2026 года. Представители ВМС Украины отметили, что благополучное прохождение NEL-2 подтверждает способность подразделения выполнять задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям.

Ранее ВМС Великобритании сообщили о маневрах российского корабля близ Плимута.