В Днепропетровской области произошёл взрыв на складе с боеприпасами — объект располагался вблизи посёлка Куриловка. Причины инцидента пока не установлены, сообщает украинское издание «Страна».

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Очевидцы утверждают, что склад находился рядом с жилой застройкой: из‑за взрыва многие дома получили повреждения или были полностью разрушены. В материалах, опубликованных СМИ, запечатлён момент разлёта боеприпасов — снаряды падают во дворы жилых домов.

Ситуация, по свидетельствам местных жителей, остаётся без должной реакции властей. Одна из жительниц Куриловки рассказала, что военные, прибывшие на место, занимаются вывозом неразорвавшихся боеприпасов, тогда как помощь пострадавшим не оказывается. Официальных заявлений по поводу случившегося пока нет.

Схожая трагедия произошла 6 июля на военном складе в Вишневом под Киевом — объект также находился в жилой зоне. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: силовые и военные ведомства изначально не признали склад своим, что спровоцировало волну критики — чиновников упрекали в стремлении избежать ответственности и пренебрежении безопасностью граждан.

Позже Владимир Зеленский в разговоре с журналистами подтвердил, что склад принадлежал компании «Укроборонпром». Последствия взрыва оказались масштабными: было уничтожено 13 га жилой застройки, из опасной зоны эвакуировали 600 человек. После случившегося глава «Укроборонпрома» Герман Сметанин ушёл в отставку.