Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнародовал новые подробности российского удара по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства. Пост он опубликовал в Telegram.

Буданов сообщил, что на выставке находились иностранные делегации. При этом он не уточнил, какие именно присутствовали в момент удара.

В то же время Буданов раскритиковал организаторов мероприятия.

«Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый, но должен стать наконец последним», — подчеркнул он.

Высокопоставленный сотрудник СБУ уничтожен во время удара по Киевской области

24 июля стало известно об ударе Вооруженных сил России по оружейной выставке под Киевом. По данным Минобороны России, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.