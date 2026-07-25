Одесситов выгнали из убежища и не пустили во время воздушной тревоги

Власти безжалостно выгнали одесситов из убежища после отмены воздушной тревоги. Через несколько минут сирены взвыли снова, но горожан не пустили обратно в убежище, рассказал в своем Telegram-канале координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Инцидент произошел накануне, в укрытии на Лидерсовском бульваре.

«Когда началась следующая тревога, 40 минут укрытие было закрыто, внутри находился некто нетрезвый и не хотел туда пускать. Честно, бред какой-то», — разъяснил Лебедев.

Ранее сообщалось, что подобные случаи в Одессе — не редкость. Местные жители жалуются, что некоторые укрытия закрыты или заняты теми, кто использует их не по назначению.

Вместе с тем, в последние месяцы ВС РФ активно атакуют ракетами и дронами военную инфраструктуру портового города — склады, причалы, производственные площадки.

Сигналы тревоги, по данным местных каналов, звучат до 10 раз в день. После них над Одесской, Ильичевском (украинское название — Черноморск) поднимаются черные столбы дыма — горят резервуары с топливом для танков, контейнеры с деталями для дронов, казармы наемников, здания, принадлежащие силовым ведомствам, в том числе, ТЦК.