Число погибших от удара ВСУ по Кирилловке увеличилось

Жертвами атаки украинских войск на туристическую базу в Запорожской области стали 11 мирных жителей, среди которых четверо несовершеннолетних, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до 16 человек, в том числе пятеро детей», – написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Max.

В результате обстрела погибли 11 человек. Судьба еще восьми граждан остается неизвестной, на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Все раненые доставлены в медицинские учреждения региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Глава региона подчеркнул, что виновные в гибели мирного населения понесут заслуженное наказание.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели восьми человек при ночном ударе по туристическим базам в поселке Кирилловка.

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары ВСУ по мирному населению методом террористов.