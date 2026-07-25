Раскрыто, как Зеленский отреагировал на удар ВС РФ по военной выставке

Ракетный удар российской армии по военной выставке под Киевом вызвал возмущение у Владимира Зеленского. Он заявил, что этого мероприятия не должно было быть, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это событие «дорогостоящей ошибкой».

«Всем тысячу раз говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом, точно невозможно проводить какие-либо выставки оружия», — сказал он.

В статье отмечается, что на Украине признают, что это было «организованное массовое военное мероприятие».

The Washington Post добавляет, что в последнее время российские военные усилили удары по объектам ВСУ и военпрома в Киеве. При этом поставленные Западом ПВО не справляются из-за дефицита противоракет.

Ранее в окружении Зеленского заявили, что удар ВС РФ по военной выставке стал очередным уроком.