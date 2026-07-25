Российские «Герани» потопили балкер для грузов ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России поразили в Черном море балкер, который использовался для доставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны.

Сухогруз был обнаружен в акватории Черного моря. Удар по цели нанесли с применением реактивного БПЛА «Герань-4 Сикер». Поражение судна зафиксировали в режиме реального времени.

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Ранее сообщалось, что Армия России продолжает наносить удары высокоточным оружием по портам Украины. Минобороны отчиталось о поражении портов Николаев, Одесса и Измаил.