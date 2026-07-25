ВС РФ атаковали логистические, энергетические и портовые объекты на Украине

Российские войска нанесли очередные удары по ряду логистических центров Украины, объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией, и беспилотниками по логистическим центрам, цехам производства и местам хранения БПЛА, а также объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинскими Вооруженными силами. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных группировок и иностранных наемников в 152 районах зоны спецоперации. В июле российские войска активизировали удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. В Минобороны РФ подчеркивают, что удары наносятся по судам с военными грузами и складам, где хранится топливо для нужд украинской армии. Так, в ночь на 25 июля был поражен сухогруз в порту "Николаев", ряд объектов портовой инфраструктуры в порту "Одесса" и склад с военным имуществом в порту "Измаил".