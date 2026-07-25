Опубликовано видео последствий удара БПЛА по базе отдыха в Запорожской области

Появилось видео атаки украинских БПЛА по базе отдыха в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. По предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, 14 отдыхающих получили ранения.

Кадры разрушения в курортном поселке обнародовала пресс-служба Следственного комитета России.

На них видно, что главный удар беспилотников самолетного типа пришелся по объектам гражданской инфраструктуры: беседкам для отдыха, бассейну, летней веранде и открытой площадке кафе. Дроны несли заряды термического типа, так как после детонации боеголовок вспыхнул пожар. В кадр также попали семь сгоревших легковых автомобилей.

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БЧ других беспилотников имела фугасный заряд, так как некоторые здания после попадания дронов разрушены от взрывов, а заборы, металлопрофиль и другие предметы несут пробоины от осколков.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - "Терроризм", сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Петренко. На месте ЧП работают саперы и криминалисты.

Для оперативного реагирования на обращения граждан организована работа "горячей линии" в прокуратуре Запорожской области: +7 (990) 135-35-35.