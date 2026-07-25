Правозащитники заявили о начале новой гонки вооружений

Руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре предостерегла сверхдержавы от новой гонки вооружений. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению правозащитницы, наращивание ядерных арсеналов свидетельствует о новой угрозе для мира.

«Все девять ядерных держав модернизируют и расширяют ядерные арсеналы. Речь идет об опасной гонке вооружений, способной привести к трагедии с миллиардом жертв и превратить планету в радиоактивную пустыню», — заявила она.

Также Сандерс-Закре отметила, что ядерное оружие может быть применено «даже случайно — в результате просчета».

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ответил на вопрос об ускорении гонки ядерных вооружений. Он признал, что в сегодняшних реалиях перспектива «ядерного разоружения выглядит отдаленной».