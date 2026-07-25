Министр экономики Латвии Виктор Валайнис поставил подпись под меморандумом о сотрудничестве с американской фирмой Native Trading. Документ запускает проект по возведению в республике предприятия, специализирующегося на выпуске реактивных боеприпасов для артиллерийских систем.

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Как сообщили в профильном ведомстве, объём частных вложений в инициативу составит как минимум 70 млн евро. Строительно-монтажные работы и запуск производственных линий рассчитаны на 2 года.

Завод будет охватывать всю технологическую цепочку — от изготовления твёрдого ракетного топлива и снаряжения боевых частей взрывчаткой до финальной сборки и полигонных испытаний готовых изделий. Готовая продукция пойдёт как на нужды латвийской армии, так и на экспортные рынки.

В последние годы Москва неоднократно фиксировала рекордную активность Североатлантического альянса вблизи своих границ. Действия НАТО, объясняемые необходимостью сдерживания, вызывают у российской стороны устойчивую озабоченность. В Кремле подчёркивают, что страна ни для кого не представляет угрозы, однако любые шаги, способные затронуть её национальные интересы, не останутся без должного реагирования.