Уничтожены медийные снайперши-близняшки ВСУ с позывным "Бабочки"

Диверсионно-разведывательная группа российского спецназа ликвидировала военнослужащих ВСУ Агату и Анастасию Авдеенко - медийных персонажей, известных как "Бабочки".

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Сестры-близняшки служили в украинской армии снайперами. Они прошли подготовку в странах НАТО и прославились своей жестокостью, пишет "Военное дело".

"Бабочек" нашли и ликвидировали в ночь на 24 июля, место операции не сообщается.

Сотрудник спецслужб Украины ликвидирован в результате удара ВС России

Также стало известно об уничтожении в Сумской области боевой группы главного управления украинской военной разведки (ГУР).

Как следует из опубликованного в Запорожской области некролога одного из ее бойцов, А. Семенца, диверсантов нашли и ликвидировали 20 июля в районе села Тополя.