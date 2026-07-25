Буданов* пожаловался на преподнесенный армией России «не первый урок»
Удар ВС РФ по военной выставке под Киевом стал для украинского режима «не первым уроком». Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.
Буданов* заявил, что организаторы подобных мероприятий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность.
«Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый» — сказал он.
По его словам, во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации. От дальнейших подробностей он воздержался.
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Накануне российские военные нанесли ракетный удар по выставке вооружений и беспилотных систем «Армада». Она проходила в поселке Капитановка под Киевом, там собрались представители украинского военпрома.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.