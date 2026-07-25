ВСУ атаковали турбазы под Мелитополем, восемь человек погибли

ВСУ атаковали туристические базы в Кирилловке Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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По информации главы региона, враг совершил террористическую атаку ночью. На данный момент известно о восьми погибших, в числе которых двое детей. Еще 14 человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», - говорится в сообщении Балицкого.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Губернатор Запорожской области передал искренние соболезнования родным и близким погибших. Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.