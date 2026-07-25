Политолог Алексей Чадаев, объяснил, почему подразделения ВС РФ сменили тактику ударов по территории Украины. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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Отвечая на вопрос о том, что раньше сдерживало российскую сторону, эксперт счел очевидным, что раньше у руководства в России были какие-то внутренние ограничения, связанные с выбором целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам Чадаева, нужно было «сильно разозлить» российское руководство, чтобы соответствующие ограничения начали потихоньку сниматься.

Смену тактики ударов ВС РФ по Украине объяснили снятием «внутренних ограничений»

«Мы сказали: хватит жить в режиме ответов на удары. Надо первыми бить», — добавил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет идти до полной победы в СВО при отсутствии мирных перспектив.