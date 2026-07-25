В России назвали причины вероятной эпидемии в рядах ВСУ

Опасная бактерия или грибок могли стать причиной больших небоевых потерь ВСУ. Об этом заявил вирусолог и иммунолог, академик РАН Виталий Зверев, сообщает NEWS.ru.

Зверев считает, что массовая гибель бойцов ВСУ в Черниговской области может быть связана с легочной чумой, ботулизмом или аспергиллезом.

При этом версия о чуме сомнительна, поскольку на Украине ранее не фиксировалось источников этого заболевания. Более вероятно отравление бактериальными токсинами из консервов, которыми питаются в ВСУ. Анаэробная бактерия вырабатывает сильнейший биологический токсин — ботулотоксин.

«Если Clostridium botulinum попала в консервы и там размножилась, а военнослужащие эти консервы съели, то вероятность их гибели крайне высока»,— рассказал эксперт.

По его словам, также не исключен аспергиллез — грибковое инфекционное заболевание, вызываемое плесневыми грибами рода Aspergillus. Если иммунитет ослаблен, то аспергиллез быстро развивается, поражая органы дыхательной системы и другие ткани.

Зверев добавил, что России следует отслеживать все случаи неизвестных заболеваний в стане противника. Если больной солдат ВСУ попадет в плен, он будет опасен для наших солдат.

Тем временем неизвестную болезнь прокомментировали и в Госдуме. Депутат Анатолий Вассерман прогнозирует дальнейшее распространение болезни, поскольку в ВСУ, «как у практически любых террористов, может быть все что угодно, кроме порядка».

«Весьма вероятно, что у них количество зараженных будет только расти», — сказал депутат.

Он отметил, что зараза вряд ли перекинется на российские подразделения, поскольку в ВС РФ одна из лучших медицинских служб в мире.

Накануне сообщалось, что в июле в одной из бригад ВСУ произошла вспышка неизвестного опасного заболевания. За один день скончались 26 солдат.

До этого болезнь скосила подразделение ВСУ в Сумской области.

Среди симптомов инфекции стойкая высокая температура, которую нельзя сбить обычными лекарствами.