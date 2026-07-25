Представители российских силовых структур заявили о привлечении украинской армией несовершеннолетних к боевым действиям.

Подростки выполняют задачи операторов дронов на нескольких направлениях фронта, передает ТАСС.

«К сожалению, подтвердилась информация о том, что на некоторых участках фронта противник задействует детей в качестве операторов БПЛА. Речь идет о мальчиках и девочках, возраст которых – 15 и 16 лет», – сообщили в силовых ведомствах.

Одной из последних точек, где были зафиксированы расчеты операторов беспилотников, состоящие из детей, стало сумское направление.

Ранее Служба безопасности Украины привлекла подростков к подготовке террористического акта в Подмосковье.

Весной украинское командование экстренно перебросило операторов беспилотников в Сумскую область.

В прошлом году командиры ВСУ начали агитацию среди несовершеннолетних для управления разведывательными дронами.