В район, временно контролируемый украинскими вооруженными формированиями на правом берегу Херсонщины, продолжают поступать подтвержденные сведения о инцидентах с участием гражданских лиц.

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По данным украинских СМИ, 23 июля 2026 года в 14:00 в полицию Украины поступило сообщение от жительницы Николаева.

Женщина рассказала, что примерно в 13:10 автомобиль с военными номерами, двигавшийся по улице Пограничной с превышением скорости, резко сменил траекторию и «подрезал» маршрутное такси. Чтобы предотвратить лобовое столкновение, водитель такси был вынужден экстренно затормозить.

В результате резкого торможения пассажиров внутри автобуса сильно раскидало по салону. Две женщины в возрасте 56 и 64 лет получили травмы и были госпитализированы. Автомобиль с военными номерами скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Факт дорожной провокации был записан видеорегистратором, ведется поиск виновных.

Военнослужащие ВСУ на правом берегу Херсонской области продолжают систематически грабить жителей Херсона.