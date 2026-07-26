В небе над Румынией сбили беспилотник третий день подряд

Истребитель F-16 сбил новый беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии.

Дрон нарушает воздушное пространство страны уже третий день подряд, сообщил президент Румынии Никушор Дан на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром, в 10:13 (совпадает с мск), истребитель F-16 ВВС Румынии сбил новый беспилотник над территориальными водами Румынии, в районе Сулина-Чилия», — сообщил глава государства.

В Румынии недавно приняли закон, который дает право сбивать нарушающие воздушное пространство страны беспилотники. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией и развернула дополнительные системы раннего предупреждения.

В пятницу и субботу, 24 и 25 июля, в небе над Румынией сбили еще по одному беспилотнику. Последний из них пролетал 10 километрах к западу от города Сфынту-Георге (Дельта).