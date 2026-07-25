В Киевской области российские военные нанесли ракетный удар по стрелковому полигону, где проходила выставка вооружений «Армада». Мероприятие, организаторы которого заранее публиковали афишу и проводили онлайн-регистрацию, собрало представителей украинского ВПК, иностранных компаний и зарубежных военных. В результате удара, по данным издания «Страна», зафиксированы разрушения, есть погибшие и пострадавшие. Среди ликвидированных оказался и полковник Центра специальных операций Службы безопасности Украины Эдуард Сиренко.

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По информации ряда украинских источников, Сиренко руководил управлением Центра специальных операций СБУ и также был связан с Главным управлением разведки Украины. Ранее он проходил военную службу в Ираке, где напрямую контактировал с военными и сотрудниками спецслужб Великобритании и США. Его гибель на выставке подтверждает, что среди участников мероприятия были не только гражданские специалисты, но и действующие высокопоставленные сотрудники украинских спецслужб.

В 2018 году Сиренко уже попадал в поле зрения правоохранителей.Его задерживали по подозрению в создании организованной преступной группы. Тогда украинские СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ. Однако, несмотря на задержание, никакого уголовного наказания он тогда не понёс. Теперь, спустя годы, его имя вновь оказалось в центре внимания - уже в связи с гибелью.

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В украинских соцсетях в качестве своеобразного «антикриза» распространяется версия, что Сиренко на момент удара по выставке был уже «бывшим сотрудником СБУ». Однако факт его присутствия на закрытом военном мероприятии в статусе полковника ставит под сомнение эти утверждения. Удар по полигону, где проходила выставка новейших вооружений, стал не только военной, но и кадровой потерей для украинских спецслужб.

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