Стало известно, что грозит Драпатому за слова об уничтожении россиян

Недавно назначенному главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому грозит уголовное дело по экстремистской статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

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По его мнению, слова Драпатого, который назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование», могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды или унижении человеческого достоинства.

Статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в зависимости от степени правонарушения, наличия отягчающих обстоятельств и последствий предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил своим подчиненным изучить высказывания нового главкома ВСУ и дать им правовую оценку с точки зрения российского уголовного законодательства. Уголовное дело на Драпатого могут возбудить заочно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главком ВСУ понесет ответственность за свое высказывание.