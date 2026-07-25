В МО Украины раскрыли проявляющуюся через несколько дней опасную особенность «Гераней»

Российские «Герани» разбрасывают взрывчатку, которая может сдетонировать спустя несколько дней после запуска ударных дронов. О такой опасной особенности БПЛА ВС России заявил в Telegram-канале советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Один дрон может нести до 22 взрывающихся боеприпасов и сбрасывать их через специальный люк перед ударом.

«Внутри каждого [установлен] детонатор с таймером, который вручную перед запуском [дрона] настраивается на время от 24 часов до 5 суток», — отметил Флеш.

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По его словам, такие боеприпасы могут взрываться в любой момент, поэтому даже сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) используют специальные дроны для сбора этих снарядов. Бескрестнов рекомендовал ни при каких обстоятельствах к ним не приближаться.

Ранее на Украине оценили «Герань-4 Сикер» из России. До этого военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что такая «Герань» способна лететь на высоте, недоступной для украинских зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков.