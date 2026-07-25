В зоне СВО появился новейший детектор дронов

В зоне СВО появился новейший модернезированный детектор дронов «Набат-3». У него расширен частотный диапазон и имеется функция видеоперехвата, уже начато применение российскими войсками в зоне конфликта и на приграничных территориях, рассказал РИА Новости официальный представитель компании-производителя GoDrone.

«Расширен рабочий частотный диапазон, увеличена дальность — цель обнаруживается в радиусе до 2 километров — и точность обнаружения дронов противника», — отметили в компании.

Рабочий диапазон расширили из-за усилившейся угрозы применения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют высокие частоты. Диапазон «Набата-3» от 200 до 8 800 МГц помогает обнаружить почти все виды БПЛА противника.