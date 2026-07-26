За прошедший месяц более 30 мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) умерли в Сумской области от небоевых потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

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«На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое в июле скончались свыше 30 насильно мобилизованных украинцев», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все они были предпенсионного возраста.

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По его информации, неофициальной причиной смерти солдат стали издевательства со стороны инструкторов из числа мотивированных националистов.

Ранее сообщалось, что примерно 1,3 миллиона человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине. В это число входят сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), а также обычные и военные полицейские.