В сети появились кадры момента удара по автозаправочной станции в городе Валки Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вечером также сообщалось о взрывах в Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях, а также в окрестностях Николаева. Утверждается, что российские войска продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины.

Официального подтверждения приведенной информации, а также данных о последствиях удара и возможных пострадавших на момент публикации не приводилось.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, что российские удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины являются для страны «огромной проблемой».

ТАСС со ссылкой на украинские данные сообщило, что около 200 автозаправочных станций были уничтожены на территории Украины с начала мая.

Ранее одна из областей Украины осталась без АЗС.