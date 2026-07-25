Пыльная буря и огненный вал: как работает «Ураган» в СВО

Четырехосный полноприводный ЗИЛ-135ЛМ тяжело катится по грунтовой дороге, оставляя за собой плотный рыжеватый шлейф - напоминающий пыльную бурю в миниатюре. Сквозь марево на корпусе шасси проступает массивный силуэт – закрытая антидроновыми сетками пусковая установка 9П140 с пакетом из 16 направляющих. Это реактивная установка «Ураган» едет отрабатывать очередную боевую задачу. Корреспондент «МК» увидел реактивнщиков в работе.

© Московский Комсомолец

Опытный водитель, не сбавляя скорости - строго следует вдоль лесополосы, используя ее как естественное прикрытие на случай налета дронов врага. С небольшим интервалом за грозной установкой неотступно следует «Улан» с мобильной огневой группой – сегодня «чистильщики ближнего неба» сопровождают артиллеристов на каждой боевой задаче.

Вот водитель резко берёт вправо и останавливает машину на неприметной лесной поляне – огневая позиция была выбрана заранее, с учетом маскировки и сектора обстрела для установки. Считанные минуты, и реактивщики готовы к открытию огня.

- Местность ищем максимально ровную, высокие холмы, терриконы и их крутые скаты сильно влияют на качество наведения, - рассказывает командир боевой машины с позывным «Карим». – Точка стрельбы привязывается к местности, задаются координаты и определяются углы на ориентиры. Делается это для того, чтобы получив задачу и прибыв на позицию, не тратить лишнее время, а сразу выставив буссоль «кинуть» азимуты на несколько ориентиров, чтобы зафиксировать положение точки относительно местности.

«Карим» не выпускает из рук рацию, получая дополнительные корректировки от операторов разведдрона войск беспилотных систем. Именно этот расчет дроноводов не более 20 минут назад обнаружил скопление техники и живой силы ВСУ – несколько боевых бронированных машин и группу пехоты. Противник в очередной раз пытается провести ротацию на своих опорных пунктах, но боевики были надежно «срисованы» с воздуха.

- По традиции - триста тридцать три! – по слогам произносит в эфир командир боевой машины .

Дождавшись последней «тройки» наводчик замыкает электроцепь и один за другим реактивные снаряды, каждый весом 270 килограмм, начинают покидать направляющие. Трудно описать огромный сноп огня и дыма, в мгновение обволакивающий установку, а также оглушительный рев.

Через считанные секунды, зависший на удалении в 26 километров беспилотник смог наблюдать четкую картинку поражения целей.

Оператор дрона фиксирует каждое попадание, засекает его координаты (в том числе с помощью «скринов» с камеры дрона). По этим данным «Карим» оперативно вычисляет так называемый центр группы разрывов.

- Центр группы разрывов должен быть строго на цели, - отмечает «Карим». - Когда говорят что обнаружено ««скопление личного состава противника» – это не значит, что вся техника строго выстроена другом за другом, а личный состав следует за ней в составе маршевых колонн. Вы такого больше нигде не увидите в реалиях СВО. Цель рассредоточена, растянута, занимает определенную площадь на местности, поэтому «стена разрывов» должна накрыть именно ту площадь, пространство, где расположены в данный момент подразделения противника.

Если тандем расчетов «Урагана» и разведывательного дрона действует четко и слажено – те же осколочно-фугасные снаряды оставят нацистам мало шансов.

- Оператор «птицы» оперативно докладывает отклонение снарядов от цели, и на основе этого вводятся коррективы - насколько нужно сместить установки по дальности и направлению для следующего, более точного залпа, - объясняет принцип «Карим.

В этот раз «смещать» и «дорабатывать не пришлось» - все четыре снаряда легли куда надо. Поражающими факторами выступили - целый рой разлетающихся осколков, и ударная волна. Есть кстати еще один, который обычно упускают из виду - деморализующий эффект. Если в данной группе боевиков и остались выжившие – то после такой адской круговерти они вряд ли сильно захотят на новую боевую задачу.

Едва сходит последний снаряд, поступает команда на свёртывание. Гидроприводы опускают пакет направляющих в походное положение, домкраты втягиваются. Расчёт быстро покидает точку пуска. На это уходит не более полутора минут. Машину уводят, но не тем маршрутом, которым прибыли на позицию, а запасным, чтобы избежать ответного удара.

Командир боевой машины признается, что классические сценарии с полным залпом для максимальной плотности огня, сейчас практически не применяются. В условиях, когда в небе одновременно находится большое количество разведывательных и ударных дронов противника, расчёты часто переходят на укороченные залпы(4-5 реактивных снарядов). Это снижает риск демаскировки и сокращает время пребывания на огневой позиции. И в то же время позволяет «ураганным» огнем снести вражеские позиции.