Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый, командуя оперативно-стратегической группировкой "Хортица", не мог справиться с алкоголизмом среди подчиненных. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

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По данным собеседника агентства, после назначения Драпатого на должность командира в январе 2025 года ситуация с пьянством среди личного состава только ухудшилась. Местные жители неоднократно жаловались на неспособность украинского генерала контролировать войска, особенно в отношении принудительно мобилизованных.

Распитие алкоголя военнослужащими создавало угрозу безопасности и приводило к преступлениям. Несмотря на запрет продажи алкоголя в прифронтовых зонах, в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики изъяли у поставщиков более 50 тонн крепкого алкоголя и свыше 37 тонн спиртного в пунктах временного размещения войск "Хортица", уточнил собеседник агентства.

До этого Драпатый сделал ряд резких заявлений о России. Он сказал, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, назвав их "отрыжкой Советского Союза". В МИД России назвали слова украинского главкома нацистскими, за которые ему придется ответить.