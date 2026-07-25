Бойцы РФ вскрыли узел управления дронами ВСУ

Российские военнослужащие вскрыли ключевой узел управления дронами ВСУ с помощью нестандартной тактики - поразив трансформатор. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Применение нестандартной тактики - поражение трансформатора с последующим отслеживанием линий электропередач и выявление вынесенных солнечных панелей - позволило операторам вскрыть хорошо замаскированный объект, а по количеству антенн и присутствию военнослужащего ВСУ с оружием идентифицировать его как ключевой узел управления вражескими дронами", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что боевики ВСУ используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест временного размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов, пунктов управления, укрытий, а также складов для хранения комплектующих для дронов. После анализа разведывательных данных, российские бойцы принимают решение об огневом поражении.