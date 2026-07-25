Более 100 бойцов "Днепра" становятся операторами FPV-дронов каждый месяц

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Свыше 100 военнослужащих группировки войск "Днепр" ежемесячно овладевают специальностью оператора FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ежемесячно на полигонах 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" в Запорожской области более 100 военнослужащих проходят подготовку по специальности оператора FPV-дрона", - отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что занятия включают несколько этапов: прохождение теоретического курса, сборка изделий и обучение пилотированию. Инструкторы доводят назначение, виды, состав, тактико-технические характеристики беспилотников, а также способы их применения.

На практических занятиях военнослужащие сами собирают дроны, налаживают изделия и их сопряжение с пультами управления. Также инструкторы проводят постоянную работу по модернизации образцов беспилотных систем, реализуют на практике свои рационализаторские предложения по совершенствованию БПЛА, используемых операторами в боевых условиях.