Российская армия вступила в бой и нанесла поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, с российской стороны в столкновении участвовали военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной егерской бригад, а также двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам Нацгвардии в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.

ВСУ потеряли 370 военных, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Так, подразделениям группировки войск «Центр» удалось установить контроль в селе Шевченко.