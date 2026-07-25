Ночью 25 июля противник атаковал Ростов и Таганрог. Что известно

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке ВСУ. Налет БПЛА также зафиксирован в акватории Таганрогского залива, а над Ростовом-на-Дону местные жители насчитали более 20 разрывов.

Атака противника началась поздно ночью 24 июля. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники противника уничтожены над акваторией Таганрогского залива, а также в Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - уточнил губернатор.

Вторая волна БПЛА обрушилась на регион около трех часов 25 июля. Мэр Таганрога Светлана Камбулова призвала горожан сохранять спокойствие.

"Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам", - обратилась она к жителям Таганрога в мессенджере МАХ.

Жители Западного жилого массива Ростова-на-Дону оказались разбужены канонадой зенитных ракет. Многие семьи с детьми больше часа провели в укрытиях - подвалах и в подъездах многоэтажных домов. Сообщений о том, что беспилотная опасность в Ростовской области миновала, не поступало.